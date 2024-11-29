Россию атаковали 47 украинских БПЛА. Военная операция, день 1010-й

8:33 Посольство Дании в Киеве предупредило подданных королевства, оказавшихся на Украине, о том, что сотрудники ТЦК и полиции могут применить к ним «грубую силу», сообщает издание «Страна.ua».

8:21 Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

8:16 Украинские власти перенесли заседания Верховной рады из здания на улице Грушевского в охраняемый правительственный район. Об этом пишет британская газета Financial Times. Такое решение принято в связи с возможностью нового удара российской баллистической ракетой «Орешник».

8:04 ❗️ Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1010-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.