Чад разорвал соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

В апреле начальник штаба ВВС Чада Идрисс Амин Ахмед потребовал от США прекратить деятельность американских военных на авиабазе Аджи Коссей близ столицы страны Нджамены. Он объяснил это отсутствием оснований для их присутствия, писал тогда Reuters.