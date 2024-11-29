Чад разорвал соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

«В соответствии с условиями соглашения Чад будет соблюдать условия расторжения контракта, включая необходимые сроки, и будет сотрудничать с французскими властями, чтобы обеспечить гармоничный переход», — говорится в заявлении.
Власти объяснили решение желанием утвердить суверенитет республики. Прекращение действия соглашения позволит стране пересмотреть стратегические партнерства, отметили в МИДе.
Как отмечает Reuters, прекращение действия документа может привести к выводу французских войск из Чада.
В МИД Франции расторжение не комментировали. В настоящее время в Чаде находятся примерно 1 тыс. французских военнослужащих, а также военные самолеты.
Соглашение между странами было подписано в начале сентября 2019 года.
Чад был колонией Франции в прошлом. Африканская республика обрела независимость в 1960 году.
В апреле начальник штаба ВВС Чада Идрисс Амин Ахмед потребовал от США прекратить деятельность американских военных на авиабазе Аджи Коссей близ столицы страны Нджамены. Он объяснил это отсутствием оснований для их присутствия, писал тогда Reuters.
Позднее в этом же месяце пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о выводе части американского воинского контингента из страны.