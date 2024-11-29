Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 6 декабря

Начало в 13:00.
«Отвечу на вопросы жителей в прямом эфире, — написал в тг-канале Глеб Никитин. — Центр управления регионом проанализирует основные направления, по которым вы чаще всего задавали вопросы в течение этого года».
Глава региона отметил, что с сегодняшнего дня свои вопросы также можно направлять разными способами:
— по телефонам горячей линии 8 800 7752221 и 8 (831) 2330100 ежедневно с 9:00 до 18:00;
— на сайте (http://online.nobl.ru/) правительства Нижегородской области;
— в текстовом и видеоформате на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/5838/) с пометкой «Прямая линия губернатора».
«В работу будут взяты все. Трансляция запланирована на 13:00 на моей странице в социальной сети “ВКонтакте”, в эфире региональных теле- и радиокомпаний», — сообщил Глеб Никитин.
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