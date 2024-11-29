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На Кубани на «Прямую линию» с губернатором обратились более 5 тыс. местных жителей

В Краснодарском крае в рамках «Прямой линии» с губернатором региона поступило более 5 тыс. обращений, сообщает пресс-служба администрации края.

Наиболее распространенными темами являются вопросы, связанные с транспортом, состоянием дорог, жилищно-коммунальными услугами, социальным обеспечением, здравоохранением, а также строительством и архитектурой.

Жители Краснодара составили около 1,5 тыс. обращений на «Прямую линию».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на поступившие вопросы 4 декабря. «Прямую линию» можно будет увидеть и услышать на 3 региональных телеканалах и 6 радиостанциях.

Проведение «Прямой линии» является неотъемлемой частью общения губернатора края с местными жителями. Люди могут обратиться с интересующими вопросами напрямую к представителю власти. Задать вопрос можно либо по телефону центра по обработки сообщений, либо через Telegram-бот или портал «Госуслуг».