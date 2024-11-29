На Кубани на «Прямую линию» с губернатором обратились более 5 тыс. местных жителей

Проведение «Прямой линии» является неотъемлемой частью общения губернатора края с местными жителями. Люди могут обратиться с интересующими вопросами напрямую к представителю власти. Задать вопрос можно либо по телефону центра по обработки сообщений, либо через Telegram-бот или портал «Госуслуг».