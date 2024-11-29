Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

Летом 2024 года стало известно, что власти Таллина планируют переименовать Московский бульвар. С 15 октября его присоединили к Сааремааскому бульвару. До этого внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» предлагала переименовать улицу в «Киевский бульвар».