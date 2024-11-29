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Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

Власти Таллина в Эстонии решили переименовать две русские гимназии, находящиеся на территории города. Об этом сообщил портал национальной телерадиокомпании ERR.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что свое название сменят Ласнамяэская русская гимназия и Русская гимназия Хааберсти. Соответствующие решения приняли в ходе заседания горсобрания эстонской столицы.

Переименование Русской гимназии Хааберсти в Таллиннскую гимназию Хааберсти поддержали 60 депутатов, а Ласнамяэской русской гимназии в Гимназию Тяхесаю — 63. Против не проголосовал ни один депутат.

Летом 2024 года стало известно, что власти Таллина планируют переименовать Московский бульвар. С 15 октября его присоединили к Сааремааскому бульвару. До этого внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» предлагала переименовать улицу в «Киевский бульвар».

образование