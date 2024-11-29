В СВР заявили о планах Запада отправить на Украину 100 тыс. миротворцев

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая предусматривает выход на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали итогов голосования и сочли произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле». На днях Путин заявил, что его условия остались прежними.