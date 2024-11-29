Запад планирует ввести на Украину 100 тыс. миротворцев, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, НАТО намерена «заморозить» конфликт на фоне «очевидного отсутствия перспектив нанесения стратегического поражения России» и подготовить Киев «к реваншу». Спецслужба полагает, что во время приостановки боевых действий не менее 1 млн мобилизованных украинцев пройдут обучение в учебно-тренировочных центрах альянса на Украине. Также НАТО рассчитывает за это время восстановить военно-промышленный комплекс Украины, уверены в ведомстве.
«Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования», — говорится в сообщении пресс-бюро.
«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ очевиден», — заключили в СВР.
Москва осуждает любую западную помощь Киеву, заявляя, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Летом президент России Владимир Путин предлагал для начала переговоров вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Среди других шагов, которые он предлагал: признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, нейтральный статус Украины и снятие международных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.
Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая предусматривает выход на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали итогов голосования и сочли произошедшее аннексией. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле». На днях Путин заявил, что его условия остались прежними.