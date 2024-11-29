Новый посол Узбекистана прибыл в Туркменистан

Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе Министерства внешних экономических связей (ныне — Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате Президента Узбекистана, Секретариате Премьер-министра, начальником управления Министерства макроэкономики и статистики. В 2002—2008 годах посол Узбекистана в Украине и по совместительству Молдове, во Франции и по совместительству в Португалии.