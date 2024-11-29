Новый посол Узбекистана прибыл в Туркменистан

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Туркменистане сменился Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
Вновь назначенный посол Узбекистана 58-летний Равшанбек Алимов, сменил Акмала Кучкарова, который работал на этом посту с 2016 по 2024 год.
Как сообщается, новый посол уже прибыл в Ашхабад.
Что о нем известно:
В 2020−24 годах Алимов являлся председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса.
Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Баумана, Академию государственного управления при Президенте Узбекистана, Джорджтаунский университет (США).
Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе Министерства внешних экономических связей (ныне — Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате Президента Узбекистана, Секретариате Премьер-министра, начальником управления Министерства макроэкономики и статистики. В 2002—2008 годах посол Узбекистана в Украине и по совместительству Молдове, во Франции и по совместительству в Португалии.
С 2008 года в системе МИД, в том числе советник в Посольстве в Москве, начальник отдела и начальник управления в центральном аппарате.
В 2020 году Алимов был избран сенатором, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма.