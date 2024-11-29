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ЖКХ, транспорт и дороги: какие вопросы чаще всего присылают жители Кубани на «Горячую линию» губернатора

На данный момент уже более пяти тысяч обращений поступило в ходе подготовки к «Горячей линии» Вениамина Кондратьева.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Топ-5 «горячих» тем пока не меняется: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дороги, социальное обеспечение, строительство и архитектура, здравоохранение.

Крупные города ожидаемо в лидерах по количеству вопросов. Но если смотреть соотношение на тысячу жителей и оценивать активность людей, то краснодарцы на четвертом месте. Впереди — жители Кореновского, Ейского районов и Анапы.

«Прямую линию» губернатор Вениамин Кондратьев проведет 4 декабря. Задать свой вопрос главе региона можно уже сейчас. Чаще всего это делают по телефону — 49% обращений и через чат-бот — 41%. Воспользоваться можно и порталом «Госуслуги».

Как отправить вопрос на «Прямую линию»:

— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8−861−268−60−44.

— написать в чат-бот мессенджера «Телеграм» — Вопрос Кондратьеву.

— оставить обращение на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».