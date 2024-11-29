ЖКХ, транспорт и дороги: какие вопросы чаще всего присылают жители Кубани на «Горячую линию» губернатора

Топ-5 «горячих» тем пока не меняется: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дороги, социальное обеспечение, строительство и архитектура, здравоохранение.
Крупные города ожидаемо в лидерах по количеству вопросов. Но если смотреть соотношение на тысячу жителей и оценивать активность людей, то краснодарцы на четвертом месте. Впереди — жители Кореновского, Ейского районов и Анапы.
«Прямую линию» губернатор Вениамин Кондратьев проведет 4 декабря. Задать свой вопрос главе региона можно уже сейчас. Чаще всего это делают по телефону — 49% обращений и через чат-бот — 41%. Воспользоваться можно и порталом «Госуслуги».
Как отправить вопрос на «Прямую линию»:
— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8−861−268−60−44.
— написать в чат-бот мессенджера «Телеграм» — Вопрос Кондратьеву.
— оставить обращение на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».