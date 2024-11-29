ЖКХ, транспорт и дороги: какие вопросы чаще всего присылают жители Кубани на «Горячую линию» губернатора

«Прямую линию» губернатор Вениамин Кондратьев проведет 4 декабря. Задать свой вопрос главе региона можно уже сейчас. Чаще всего это делают по телефону — 49% обращений и через чат-бот — 41%. Воспользоваться можно и порталом «Госуслуги».