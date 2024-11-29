В Молдавии могут инициировать процедуру вотума недоверия правительству

«Мы инициируем процедуру вотума недоверия правительству… Партия подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы. Только новое руководство страны, обладающее доверием граждан, сможет восстановить стабильность и обеспечить устойчивое развитие», — говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.