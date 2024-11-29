Расходы для госбюджета: Молдова поучаствует в увеличении капитала Банка развития СЕ

Республика Молдова является членом Банка развития Совета Европы с 1998 года. До сих пор наша страна получила кредиты на сумму около 230 миллионов евро для реализации восьми проектов. Речь идет о строительстве социального жилья, модернизации Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги, строительстве областной больницы на севере страны, закупке машин скорой помощи. Аналогичным образом были выделены гранты на сумму 23 миллиона евро. Следует отметить, что Банк предоставляет долгосрочное финансирование с льготным периодом до пяти лет и сроком погашения до 20 лет, без взимания комиссий.