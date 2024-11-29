Расходы для госбюджета: Молдова поучаствует в увеличении капитала Банка развития СЕ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik.Республика Молдова примет участие в увеличении капитала Банка развития Совета Европы как следствие одобрения резолюции Совета управляющих.
Соответствующий законопроект парламент принял в первом чтении, документ поддержали 59 депутатов.
Таким образом, Республике Молдова предлагается подписаться на новые сертификаты участия на сумму 4 258 000 евро. Постановлением установлена доля оплаченного капитала для этого увеличения в размере 28,24% от подписного капитала, таким образом, оплаченный капитал составит 1 202 459 евро четырьмя равными долями, с 2025 по 2027 годы. Необходимые финансовые средства необходимо ежегодно предусматривать в законе о госбюджете.
«Участие Молдовы в увеличении капитала приведет к доступу к выгодным условиям финансирования и повышению международной известности республики, способствуя укреплению имиджа и видимости государства. на международном уровне. Он также направлен на укрепление приверженности нашей страны международному сотрудничеству и поддержке устойчивого развития в регионе», — говорится в обосновании к законопроекту.
До сих пор в рамках Банка развития Совета Европы было проведено шесть увеличений капитала, а наша страна участвовала только в увеличении в 2012 году, которое было осуществлено за счет резервного фонда Банка.
Республика Молдова является членом Банка развития Совета Европы с 1998 года. До сих пор наша страна получила кредиты на сумму около 230 миллионов евро для реализации восьми проектов. Речь идет о строительстве социального жилья, модернизации Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги, строительстве областной больницы на севере страны, закупке машин скорой помощи. Аналогичным образом были выделены гранты на сумму 23 миллиона евро. Следует отметить, что Банк предоставляет долгосрочное финансирование с льготным периодом до пяти лет и сроком погашения до 20 лет, без взимания комиссий.