Мэр Уфы хочет, чтобы в столице появились городовые

В столице Башкирии могли бы появиться свои городовые. Такое мнение высказал мэр города Ратмир Мавлиев. Уфимскому градоначальнику понравился опыт Нижнего Новогорода, где основные туристические локации патрулируют активные горожане.
Историко-социальный проект называется «Новый городовой». Нижегородцы следят за порядком, помогают туристам.
«Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения», — написал Ратмир Мавлиев.
Напомним, в острую фазу пандемии в Уфе с правоохранителями работали дружинники. Они помогали следить за соблюдением режима самоизоляции.