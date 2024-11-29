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Мэр Уфы хочет, чтобы в столице появились городовые

Ему понравился опыт Нижнего Новгорода, где основные туристические локации патрулируют активные горожане.

Источник: РИА "Новости"

В столице Башкирии могли бы появиться свои городовые. Такое мнение высказал мэр города Ратмир Мавлиев. Уфимскому градоначальнику понравился опыт Нижнего Новогорода, где основные туристические локации патрулируют активные горожане.

Историко-социальный проект называется «Новый городовой». Нижегородцы следят за порядком, помогают туристам.

«Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения», — написал Ратмир Мавлиев.

Напомним, в острую фазу пандемии в Уфе с правоохранителями работали дружинники. Они помогали следить за соблюдением режима самоизоляции.