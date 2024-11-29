Что известно о протестах в Грузии против паузы в евроинтеграции

Причиной волнений в Грузии 28 ноября стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе. Политик объявил о решении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заморозить переговоры с Евросоюзом о вступлении страны в ЕС. Обсуждение евроинтеграции Грузии поставят на паузу до 2028 года. При этом Тбилиси откажется от всех бюджетных грантов из ЕС.
По словам Кобахидзе, такое решение продемонстрирует европейским бюрократам, что с Грузией надо разговаривать достойно, без использования манипуляций и оскорблений. Политик уверен, что временный отказ от интеграции позволит в дальнейшем вести стране переговоры с ЕС на равных.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в «конституционном перевороте». Лидеры оппозиционных партий «Единство — Национальное движение» и «Сильная Грузия» инициировали протестные акции.
Митингующие собрались у штаба партии «Грузинская мечта» и двинулись к зданию парламента. Полиция и спецназ начали разгонять участников акции протеста с использованием водометов и слезоточивого газа. В полиции заявили, что митинг вышел за рамки закона о собраниях.
СМИ сообщают о пострадавших во время разгона протестантов среди полицейских и журналистов. По данным МВД Грузии, в результате столкновений пострадали 32 правоохранителя. В ходе акции протеста за неповиновение полиции и мелкое хулиганство были задержаны 43 человека.
Известно, что в митинге принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Несмотря на то, что полицейским и спецназу удалось вытеснить оппозиционеров с проспекта Руставели, акция протеста продолжается. Недовольные решением правящей партии выстроили у здания парламента баррикады из подручных средств.
Напомним, отношения между Евросоюзом и Грузией обострились после того, как в республике приняли осуждаемые в ЕС законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния» против иноагентов. Брюссель потребовал от властей Грузии отменить законы, пригрозив прекратить процесс присоединения к ЕС и отрезать страну от финансовых грантов.