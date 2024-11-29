Что известно о протестах в Грузии против паузы в евроинтеграции

Напомним, отношения между Евросоюзом и Грузией обострились после того, как в республике приняли осуждаемые в ЕС законы «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния» против иноагентов. Брюссель потребовал от властей Грузии отменить законы, пригрозив прекратить процесс присоединения к ЕС и отрезать страну от финансовых грантов.