В схему округов по выборам в горсовет Новосибирска внесут изменения

Действующая схема избирательных округов со сроком действия 10 лет была утверждена в 2020 году. По данным избиркома, с тех пор в этих 13 округах численность избирателей выросла в общей сложности с 313,87 тыс. до 335,33 тыс. человек (плюс 21,5 тыс.). Наиболее заметны статистические изменения в Кировском районе. Например, в округе № 19 число избирателей увеличилось с 22,98 тыс. до 26,18 тыс., или на 12,2%.