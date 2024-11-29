В схему округов по выборам в горсовет Новосибирска внесут изменения

Вопрос об этом внесен в повестку дня сессии муниципального парламента, запланированной на 4 декабря.
Согласно материалам сессии, вопрос будет рассмотрен на основании решения территориальной избирательной комиссии Центрального района Новосибирска. Изменения касаются конфигурации границ и численности избирателей 13 из 50 одномандатных округов. Они расположены в Калининском (четыре), Кировском (пять) и Октябрьском (четыре) районах.
Действующая схема избирательных округов со сроком действия 10 лет была утверждена в 2020 году. По данным избиркома, с тех пор в этих 13 округах численность избирателей выросла в общей сложности с 313,87 тыс. до 335,33 тыс. человек (плюс 21,5 тыс.). Наиболее заметны статистические изменения в Кировском районе. Например, в округе № 19 число избирателей увеличилось с 22,98 тыс. до 26,18 тыс., или на 12,2%.
Очередные выборы в горсовет пройдут в сентябре 2025 года. Ранее председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо в интервью «Ъ-Сибирь» не исключала корректировку границ округов по выборам в горсовет из-за изменения численности избирателей.