Партия социалистов Молдавии потребовала провести досрочные парламентские выборы

«ПСРМ подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий (энергетический) кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим Партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы», — говорится в заявлении.