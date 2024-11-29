Партия социалистов Молдавии потребовала провести досрочные парламентские выборы

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) экс-президента Игоря Додона потребовала проведения досрочных выборов в парламент страны. Об этом сообщается в заявлении ПСРМ на ее сайте.
«ПСРМ подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий (энергетический) кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим Партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы», — говорится в заявлении.
В партии призвали депутатов парламента независимо от фракционной принадлежности присоединиться к требованию скорейшего проведения выборов.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, действующий президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, выиграв у экс-прокурора Александра Стояногло (44,67%). В 2025 году, как ожидается летом, должны пройти парламентские выборы. Полномочия главы государства ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.