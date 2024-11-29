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Токаев поручил главе Минкультуры держать на особом контроле подготовку к 80-летию Победы

Президент принял министра культуры и информации Аиду Балаеву.

Источник: Акорда

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Токаев поручил Аиде Балаевой держать на особом контроле подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне,

Еще в 2025 году пройдут такие знаковые юбилейные события, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана и Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Также министр культуры и информации отчиталась главе государства о проделанной в 2024 году работе. Например:

  • казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме;
  • издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке;
  • запустили информационно-просветительскую платформу Qazaq сulture на восьми языках.

Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане. И немаловажным явилось принятие нового закона о СМИ, направленного на повышение статуса журналиста.

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