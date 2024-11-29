Белоусов объявил о расширении военного сотрудничества с КНДР

«Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами», — сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
Вместе с тем российский министр отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, ранее ратифицированный обеими странами, направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии и построение основ для новой евразийской системы безопасности.
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве этим летом. Документ ратифицировали в начале ноября, он действует бессрочно.
В общей сложности в договоре 23 статьи. Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
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