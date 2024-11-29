Белоусов объявил о расширении военного сотрудничества с КНДР

«Сегодня дружественные связи России и КНДР активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Мы настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей. Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с корейскими товарищами», — сказал Белоусов на переговорах с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.