Глава Волжского района Самарской области Владимир Медведев подал в отставку

Должность главы Волжского района чиновник занял год назад, в декабре 2023 года. До этого районом руководил Евгений Макридин, который досрочно ушел в отставку после выборов губернатора, на которых победил Дмитрий Азаров. Владимир Медведев с декабря 2018 до 13 декабря 2023 года руководил Ставропольским районом Самарской области.