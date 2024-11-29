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Глава Волжского района Самарской области Владимир Медведев подал в отставку

Глава администрации Волжского района Самарской области Владимир Медведев уходит в отставку. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Мною подано заявление в Собрание представителей района о досрочном прекращении полномочий главы м.р. Волжский в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Владимир Медведев поблагодарил «каждого жителя, руководителей предприятий, глав сельских поселений, депутатов за ежедневный труд и активное участие в жизни района».

Должность главы Волжского района чиновник занял год назад, в декабре 2023 года. До этого районом руководил Евгений Макридин, который досрочно ушел в отставку после выборов губернатора, на которых победил Дмитрий Азаров. Владимир Медведев с декабря 2018 до 13 декабря 2023 года руководил Ставропольским районом Самарской области.