Отставку двух председателей судов утвердили в Воронежской области

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила три заявления о прекращении полномочий судей в связи с уходом в отставку. Об этом сообщили на сайте ККС по итогам заседания, состоявшегося в среду, 27 ноября. В отставку уходят:
- председатель Аннинского районного суда Алексей Жукавин — с 8 января 2025 года;
- председатель Панинского районного суда Валентина Золотарева — с 5 февраля 2025 года;
- судья Советского районного суда Воронежа Виолетта Куприна — с 30 декабря 2024 года.
Как сообщало РИА «Воронеж», на заседании ККС также должен был быть рассмотрен вопрос о возложении полномочий председателя Новоусманского районного суда на судью Наталию Кушнир. Она рекомендована к исполнению обязанностей председателя на срок до одного года.
Помимо этого, кандидатами на вакантные судебные должности рекомендованы:
- Александр Касьянов — на должность судьи Арбитражного суда Воронежской области;
- Евгения Голубева — на должность судьи Левобережного районного суда Воронежа;
- Андрей Петренко — на должность судьи Левобережного районного суда Воронежа;
- Дарья Усова — на должность мирового судьи участка № 3 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области;
- Екатерина Матасова — на должность мирового судьи участка № 2 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области;
- Владислав Соколов — на должность мирового судьи участка № 4 в Советском судебном районе Воронежской области.
Ранее стало известно, что бывший судья Воронежского гарнизонного военного суда Дмитрий Воронцов, досрочно лишенный полномочий за дисциплинарный поступок, добивается отмены этого решения. В начале ноября он подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ — ее рассмотрение назначено на 19 декабря.