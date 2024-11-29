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Отставку двух председателей судов утвердили в Воронежской области

Полномочия сложат Алексей Жукавин и Валентина Золотарева.

Источник: РИА "Новости"

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила три заявления о прекращении полномочий судей в связи с уходом в отставку. Об этом сообщили на сайте ККС по итогам заседания, состоявшегося в среду, 27 ноября. В отставку уходят:

  • председатель Аннинского районного суда Алексей Жукавин — с 8 января 2025 года;
  • председатель Панинского районного суда Валентина Золотарева — с 5 февраля 2025 года;
  • судья Советского районного суда Воронежа Виолетта Куприна — с 30 декабря 2024 года.

Как сообщало РИА «Воронеж», на заседании ККС также должен был быть рассмотрен вопрос о возложении полномочий председателя Новоусманского районного суда на судью Наталию Кушнир. Она рекомендована к исполнению обязанностей председателя на срок до одного года.

Помимо этого, кандидатами на вакантные судебные должности рекомендованы:

  • Александр Касьянов — на должность судьи Арбитражного суда Воронежской области;
  • Евгения Голубева — на должность судьи Левобережного районного суда Воронежа;
  • Андрей Петренко — на должность судьи Левобережного районного суда Воронежа;
  • Дарья Усова — на должность мирового судьи участка № 3 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области;
  • Екатерина Матасова — на должность мирового судьи участка № 2 в Борисоглебском судебном районе Воронежской области;
  • Владислав Соколов — на должность мирового судьи участка № 4 в Советском судебном районе Воронежской области.

Ранее стало известно, что бывший судья Воронежского гарнизонного военного суда Дмитрий Воронцов, досрочно лишенный полномочий за дисциплинарный поступок, добивается отмены этого решения. В начале ноября он подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ — ее рассмотрение назначено на 19 декабря.