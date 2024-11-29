Отставку двух председателей судов утвердили в Воронежской области

Как сообщало РИА «Воронеж», на заседании ККС также должен был быть рассмотрен вопрос о возложении полномочий председателя Новоусманского районного суда на судью Наталию Кушнир. Она рекомендована к исполнению обязанностей председателя на срок до одного года.