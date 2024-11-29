Премьер Японии заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал Исиба, выступая перед парламентом (цитата по ТАСС). Тем самым он повторил уже озвученный им в первой программной речи тезис.
7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжала вести переговоры с Японией и обсуждать мирный договор до того, как японские власти ввели санкции. Он заверил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией «на следующие 5 лет и на следующие 50» как с «естественным партнером». МИД Японии назвал это заявление позитивным.
После начала боевых действий на территории Украины Япония ввела санкции против России, из-за чего Москва отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и заключении мира. Назначенный осенью 2024 года премьер-министр Японии Сигэру Исиба с 2022 года находится под российскими санкциями.