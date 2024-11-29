Премьер Японии заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи заявил, что несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио все еще стремится к решению территориальных вопросов и заключению мирного договора. Вместе с тем о намерении сохранять санкции в отношении России до завершения боевых действий на Украине, как было обещано прежде, в этот раз он не упомянул.