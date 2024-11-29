Выдача компенсаций за аренду жилья стартовала в Курской области

«Мы продолжим поддерживать наших граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Уверен, что благодаря вниманию и поддержке федерального центра мы решим все стоящие перед нами задачи и справимся со всеми вызовами», — написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.