Выдача компенсаций за аренду жилья стартовала в Курской области

О перечислении жителям Курской области компенсаций за наем жилья сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Стартовали выплаты компенсаций за аренду. На это из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей», — цитирует Марата Хуснуллина пресс-служба правительства.
На получение выплат властям региона подали 4,5 тысячи заявлений. Одобрены 650 заявок, по ним уже ведется перечисление денег.
Получатели компенсаций — жители приграничных районов Курской области, которые снимают квартиры или дома как в своем регионе, так и за его пределами.
Заявки на выплаты подают в МФЦ и через «Госуслуги». Для получения компенсаций требуется предоставить договор аренды на срок не менее трех месяцев и ряд документов.
«Мы продолжим поддерживать наших граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Уверен, что благодаря вниманию и поддержке федерального центра мы решим все стоящие перед нами задачи и справимся со всеми вызовами», — написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Кроме компенсации платы за наем жилья, жители приграничных районов Курской области могут рассчитывать на получение единовременной финансовой помощи, выплаты по утрате имущества и сертификатов на покупку жилья.
Напомним, 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Сейчас российские военнослужащие продолжают разгром украинских формирований в регионе.