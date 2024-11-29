Помощь участникам СВО, выборы Президента, исполнение Народной программы: Игорь Кобзев рассказал о приоритетных задачах партии в 2024 году

«Все, что мы обещали избирателям, должно и будет выполнено. Это значит, что мы ежедневно работаем и будем капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем заниматься благоустройством дворов и парков. Будем поддерживать субъекты экономической деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Помогать приводить к российским стандартам жизнь в нашем подшефном городе Кировске. Вопросы, над которыми мы с вами ежедневно работаем, касаются каждого жителя нашей большой области», — отметил Игорь Кобзев.