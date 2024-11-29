Помощь участникам СВО, выборы Президента, исполнение Народной программы: Игорь Кобзев рассказал о приоритетных задачах партии в 2024 году

Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на партийной конференции 28 ноября подвел предварительные итоги работы в 2024 году и рассказал об основных задачах на следующий год.
В числе самых важных дел он назвал помощь участникам СВО и их семьям, исполнение Народной программы и выборы президента России.
«Безусловно, нашей задачей в этом году было обеспечить победу Президента на выборах, отработать все выборные механизмы так, чтоб была достигнута абсолютная легитимность результатов голосования. За Владимира Владимировича Путина проголосовали 83,89% избирателей-жителей нашего региона, при явке 63,17%. Это высокий и самый убедительный показатель!» — отметил Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что президент поставил основные задачи: укрепление экономики и социальной сферы, развитие научно-технологического потенциала в интересах людей, работа на консолидацию общества.
«Важнейшая для партийцев в этом году работа — это работа с лидерами общественного мнения, волонтерами и ветеранами специальной военной операции, участие в проектах Года семьи и реализация Народной программы», — сказал Игорь Кобзев.
Благодаря партийным решениям приняты федеральные законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В Иркутской области, как отметил Игорь Кобзев, действуют 39 региональных мер поддержки этой категории граждан.
В том числе в нынешнем году были приняты два важных закона: о повышении в два раза (до 400 тыс. рублей) единовременной выплаты лицам, заключающим контракт с минобороны для участия в специальной военной операции, а также об уравнивании в правах на соцподдержку участников специальной военной операции из частных военных компаний с теми, которые служат по контрактам с минобороны.
«Эти законы — результат нашего с вами постоянного диалога, живого общения с участниками специальной военной операции. Работать в этом направлении мы продолжим», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Он отметил, что также эффективно выполняется политическая задача, связанная с участниками СВО — их привлечение в органы государственной и муниципальной власти.
При поддержке «Единой России» в единый день голосования 8 сентября депутатами муниципальных дум были избраны 13 участников СВО, еще два стали главами муниципальных образований поселенческого уровня. Это — лучший результат среди регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Игорь Кобзев также рассказал о работе партии по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону СВО, в новые регионы России и регионы, пострадавшие от действий ВСУ.
«Наш центр по сбору гуманитарной помощи, открытый в первые дни после начала специальной военной операции в Иркутске по адресу: улица Российская, 20, остается главным узловым гуманитарным центром. Только за последние полгода с Российской, 20 мы отправили в зону СВО 300 тонн грузов железнодорожным и автотранспортом. И до конца этой недели готовится отправка еще 40 тонн и большой партии автомобилей», — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор подчеркнул, что ни длительное внешнее беспрецедентное давление, ни какие-то иные причины не остановят развитие нашей страны, региона и не смогут быть поводами для отказа от реализации Народной программы партии «Единая Россия».
«Все, что мы обещали избирателям, должно и будет выполнено. Это значит, что мы ежедневно работаем и будем капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем заниматься благоустройством дворов и парков. Будем поддерживать субъекты экономической деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Помогать приводить к российским стандартам жизнь в нашем подшефном городе Кировске. Вопросы, над которыми мы с вами ежедневно работаем, касаются каждого жителя нашей большой области», — отметил Игорь Кобзев.
В рамках Народной программы в Иркутской области в нынешнем году капитально ремонтируются 11 школ, всего же за три года действия программы отремонтировано более 60 зданий. «Такого масштаба работ в сфере образования в Иркутской области не было никогда», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.
В нынешнем году было сдано четыре новые школы. Продолжается масштабное благоустройство: в 2024 году по федеральному партийному проекту «Городская среда» выполнено благоустройство 95 дворовых территорий и 75 общественных пространств. По конкурсу малых городов и исторических поселений в Иркутской области реализуется восемь больших проектов преобразования городской среды, четыре из них — со сроком сдачи в 2024 году.
При поддержке «Единой России» в регионе успешно работают инструменты народного бюджетирования. Это около 2 тысяч проектов по «Народным инициативам» ежегодно, а также около тысячи инициативных проектов жителей за 2023−2024 годы в рамках конкурса «Есть Решение».
Игорь Кобзев отметил, что в связи с изменениями в национальных проектах будут меняться и партийные. И предложил подключиться к работе все местные и первичные отделения «Единой России».