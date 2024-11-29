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Новый погранпереход между Россией и Китаем откроется в Приморье в 2025 году

Важный для предпринимателей и туристов объект реконструируют в селе Марково.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В селе Марково Приморского края полным ходом идет строительство нового пропускного пункта на границе между Россией и Китаем. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Пограничный пункт пропуска между Россией и Китаем в селе Марково может начать свою работу уже в 2025 году. В строительстве объекта участвуют 145 человек — практически все они местные жители.

По словам заместителя председателя правительства Приморского края Николая Стецко, на новом пункте на досмотр одного автомобиля у пограничников будет уходить не более 10 минут. Также чиновники и заинтересованные предприниматели обсуждают вопрос строительства транспортно-логистического центра на небольшом расстоянии от погранперехода.

Новый пункт пропуска поможет Приморскому краю укрепить деловые и экономические связи с китайской провинцией Хейлунцзян.

И еще одна хорошая новость для автомобилистов — в ближайшие несколько лет в Приморье реконструируют трассы, ведущие к погранпереходам — «Пограничный», «Полтавка», «Краскино», «Турий Рог», «Марково». А значит, люди смогут безопаснее и быстрее добираться до пунктов назначения.

туризм и отдых