Новый погранпереход между Россией и Китаем откроется в Приморье в 2025 году

И еще одна хорошая новость для автомобилистов — в ближайшие несколько лет в Приморье реконструируют трассы, ведущие к погранпереходам — «Пограничный», «Полтавка», «Краскино», «Турий Рог», «Марково». А значит, люди смогут безопаснее и быстрее добираться до пунктов назначения.