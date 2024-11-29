Омский губернатор Хоценко посетил предприятие по производству сельскохозтехники в Исилькульском районе

Глава региона на месте оценивает социально-экономическую обстановку, ход реализации планов развития муниципального образования, контролирует строительство и ремонт общественно значимых объектов, в том числе в рамках президентских нацпроектов.
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, в ходе рабочей поездки Виталий Хоценко ознакомился, в частности, с деятельностью компании «Виллок Фарм».
Основанное двадцать лет назад предприятие сначала занималось выращиванием зерновых культур. Затем стало расширять сферу своей деятельности, организовав собственное производство сельскохозяйственной техники. Начинали с модернизации своих различных орудий. Потом за счет собственных средств построили новый производственный цех, закупили современное оборудование, освоили выпуск пружинной продукции. Стали постепенно расширять линейку выпускаемой техники, конструировать, собирать и испытывать новые агрегаты.
Главе региона Виталию Хоценко на производственной площадке продемонстрировали, в частности, компактный высокопроизводительный посевной комплекс собственной разработки предприятия.
В пресс-службе омского облправительства сообщили, что к сегодняшнему дню компания располагает целым комплексом производственных зданий, оснащенных современным технологическим оборудованием. Выпускают пружинные и дисковые бороны, посевные агрегаты, тележки для сеялок, волокуши и другую продукцию. Есть здесь также техника для дорожных работ.
Созданное предприятием по собственной технологии оборудование пользуется спросом не только у фермеров и хозяйств в Омской области, но и во многих других регионах. Как рассказали губернатору, конструктор компании сам проверяет и испытывает технические новинки в полевых условиях, чтобы выявить и затем устранить возможные недочеты, добиться максимальных улучшений.
Губернатор Виталий Хоценко считает, что наличие в регионе своих таких компаний, как ООО «Виллок Фарм», повышающих производительность и эффективность работы аграрной техники, продлевающих срок ее службы, способствует устойчивому развитию местных сельскохозяйственных предприятий.
Фото: Вячеслав Крузман.