Омский губернатор Хоценко посетил предприятие по производству сельскохозтехники в Исилькульском районе

Созданное предприятием по собственной технологии оборудование пользуется спросом не только у фермеров и хозяйств в Омской области, но и во многих других регионах. Как рассказали губернатору, конструктор компании сам проверяет и испытывает технические новинки в полевых условиях, чтобы выявить и затем устранить возможные недочеты, добиться максимальных улучшений.