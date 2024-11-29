Spiegel: АдГ намерена включить в программу призыв к возобновлению торговли с РФ

Журнал отметил, что АдГ возвращается к своему антиевропейскому курсу — она выступает за выход ФРГ из Европейского союза и отказа от евро. «Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского сообщества», — говорится в документе. АдГ полагает, что Евросоюз нужно заменить сообществом государств, объединенных общими интересами, в том числе в экономике. В то же время партия подчеркивает, что «жесткий разрыв» отношений с ЕС был бы контрпродуктивным, а потому следует добиваться консенсуса посредством переговоров.