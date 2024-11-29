Молдавская оппозиция проводит акцию против повышения тарифа на газ

«Мы все платим те же тарифы на газ, вне зависимости от политической принадлежности. Мы все, граждане Молдавии, будем страдать следующие месяцы из-за некомпетентности этой власти. Мы инициируем вотум недоверия правительству Дорина Речана. Это правительство обмануло людей. Почему они не закупили газ на зиму летом, когда он был гораздо дешевле? Почему три года назад закупили дорогой газ на год вперед и население платило по огромным тарифам? Все это — доказательства некомпетентности и предательства со стороны действующей власти», — заявил на акции протеста лидер социалистов Игорь Додон.