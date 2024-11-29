В руководстве Омского союза предпринимателей грянули перемены

Отметим, в должности исполнительного директора Омского областного Союза предпринимателей Юрий Куприянов находился свыше 6 лет, будучи назначен в октябре 2018 года. К тому моменту он был известен как бывший директор по инновациям МНП «Агентство развития социально-информационных технологий» и ректор института международного менеджмента и иностранных языков «Ин. ЯЗ-ОМСК». Точная причина его решения об уходе с поста на текущий момент не известна.