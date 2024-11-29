Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый зампред Совета Федерации посетил Таганрог с рабочим визитом

Андрей Яцкин проверил в Таганроге строительство объекта ГИМС и корпуса БСМП.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге строительство объекта ГИМС МЧС России и корпуса БСМП проверил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Парламентарий сообщил о поездке в своем телеграм-канале.

Ход работ на объекте ГИМС Андрей Яцкин проконтролировал вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским и первым заместителем губернатора Ростовской области Александром Скрябиным.

— В течение двух недель планируют смонтировать понтоны для подъема спасательных катеров, подключить здание к системе жизнеобеспечения и завершить благоустройство территории, — сообщил Андрей Яцкин.

Инспекция корпуса таганрогской БСМП проводилась совместно с главой минздрава Ростовской области Юрием Кобзевым и главой города Светланой Камбуловой.

Выяснилось, что проектная документация строительства сейчас проходит экспертизу. Положительное заключение должны получить к концу 2024 года. Напомним, накануне в Совете Федерации одобрили выделение средств федерального бюджета на строительство БСМП.

Совет Федерации