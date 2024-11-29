Герои России подарили полпреду УрФО Артему Жоге черный нож и пожаловались на чиновников

Во встрече участвовали депутат Госдумы, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, экс-руководитель свердловского ДОСААФ Геворк Исаханян, Герои России из регионов Уральского федерального округа: Сергей Воронин, Сергей Евланов, Дмитрий Еремин, Сергей Зяблов, Олег Касков, Сергей Мыльников, Рустам Сайфуллин, Владимир Шарпатов, Максим Шоломов и Дамир Юсупов.
Приветствуя гостей, полпред отметил, что высокое звание Героя несет с собой большую ответственность. «Мы — гвардия Верховного Главнокомандующего, нашего президента, которая поддерживает его во всех решениях и начинаниях. На нас равняется подрастающее поколение», — подчеркнул Артем Жога. Он призвал их брать на себя функцию наставников, сотрудничать с общественными детскими и молодежными организациями. Отдельно он попросил помогать участникам специальной военной операции и их близким на площадках филиалов фонда «Защитники Отечества».
Герои, в свою очередь, рассказали Артему Жоге о своей деятельности и сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. Одна из проблем сейчас — это обеспечение раненых бойцов медицинской помощью, а также протезирование и дальнейшее сопровождение военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Кроме того, герои отметили, что нередко сталкиваются с черствостью чиновников. Полпред согласился, что такие ситуации бывают, и подчеркнул, что подобное отношение недопустимо. Он попросил сообщать ему о таких случаях и заверил, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально.
Подаренный Артему Жоге черный нож изготовлен на Златоустовском заводе. На клинке выгравирован позывной полпреда во времена его службы в батальоне «Спарта» — «Колыма». Подарок, по словам Героев России, свидетельствует о том, что Артем Жога стал «неотъемлемой частью уральского братства героев». Напомним, сам уральский полпред является Героем ДНР.
Отметим, День Героев России отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.