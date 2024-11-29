Герои России подарили полпреду УрФО Артему Жоге черный нож и пожаловались на чиновников

Герои, в свою очередь, рассказали Артему Жоге о своей деятельности и сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. Одна из проблем сейчас — это обеспечение раненых бойцов медицинской помощью, а также протезирование и дальнейшее сопровождение военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Кроме того, герои отметили, что нередко сталкиваются с черствостью чиновников. Полпред согласился, что такие ситуации бывают, и подчеркнул, что подобное отношение недопустимо. Он попросил сообщать ему о таких случаях и заверил, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально.