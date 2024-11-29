Руководитель краевого минимущества вступила в «Единую Россию»

Также в партию вступили: замминистра труда и соцразвития Прикамья Марина Визе и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Евгений Петренко. Как сообщается в telegram-канале реготделения «Единой России», партбилеты новым членам вручил губернатор Пермского края и секретарь регионального отделения Дмитрий Махонин на партийной конференции.