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Руководитель краевого минимущества вступила в «Единую Россию»

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова стала членом «Единой России».

Источник: Единая Россия

Также в партию вступили: замминистра труда и соцразвития Прикамья Марина Визе и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Евгений Петренко. Как сообщается в telegram-канале реготделения «Единой России», партбилеты новым членам вручил губернатор Пермского края и секретарь регионального отделения Дмитрий Махонин на партийной конференции.