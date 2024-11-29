Кремль назвал условие для размещения миротворцев на Украине

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта … Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблемы первопричин этого конфликта, и здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что западные страны планируют ввести на территорию Украины 100 тыс. миротворцев. По данным СВР, черноморское побережье отойдет Румынии, западные области — Польше, центральные и восточные — Германии, северные регионы и столица — Великобритании.
The Wall Street Journal писала, что советники избранного президента США Дональда Трампа в качестве завершения конфликта на Украине рассматривают в том числе создание демилитаризованной зоны по линии фронта. Кто ее будет контролировать, не решено. Один из собеседников газеты допустил, что это могут быть военные из европейских стран.