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Кремль назвал условие для размещения миротворцев на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном размещении миротворцев из западных стран на территории Украины. По его словам, это возможно только с согласия сторон боевых действий, однако не решит первопричин конфликта.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта … Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблемы первопричин этого конфликта, и здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что западные страны планируют ввести на территорию Украины 100 тыс. миротворцев. По данным СВР, черноморское побережье отойдет Румынии, западные области — Польше, центральные и восточные — Германии, северные регионы и столица — Великобритании.

The Wall Street Journal писала, что советники избранного президента США Дональда Трампа в качестве завершения конфликта на Украине рассматривают в том числе создание демилитаризованной зоны по линии фронта. Кто ее будет контролировать, не решено. Один из собеседников газеты допустил, что это могут быть военные из европейских стран.

Песков Дмитрий