Кремль назвал условие для размещения миротворцев на Украине

The Wall Street Journal писала, что советники избранного президента США Дональда Трампа в качестве завершения конфликта на Украине рассматривают в том числе создание демилитаризованной зоны по линии фронта. Кто ее будет контролировать, не решено. Один из собеседников газеты допустил, что это могут быть военные из европейских стран.