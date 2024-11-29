Кремль назвал условие для нового массированного удара по Украине

Массированный удар по объектам на Украине, о котором накануне сообщил Владимир Путин, был ответом на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России, и в случае повторных атак «эта практика продолжится». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование [удары по целям на территории России] этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», — сказал Песков.
Российский президент накануне сообщил, что Россия в ночь на 28 ноября нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников. Российским военным удалось поразить 17 целей — это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения, отчитался Путин.
В Минобороны России уточняли, что всего за последние дни по объектам на Украине было применено порядка 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
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