Кремль назвал условие для нового массированного удара по Украине

«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование [удары по целям на территории России] этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», — сказал Песков.