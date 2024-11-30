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СМИ сравнили российскую ракету «Искандер» с американской ATACMS

Как американские ракеты ATACMS, так и российские «Искандеры», предназначенные для точных ударов на большие расстояния, стали важнейшим инструментом в российско-украинском конфликте. Издание India.com сравнило эти ракеты и выделила преимущества одной из них.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Давайте сравним эти две ракеты, чтобы определить, какая из них мощнее, предлагает India.com.

ATACMS

Источник: AP 2024

Army Tactical Missile System (сокращенно ATACMS) — сверхзвуковая тактическая баллистическая ракета под кодовым названием MGM-140. Длина — почти 4 метра, диаметр — около 61 сантиметра. Весит 1670 килограммов. Работает на твердом топливе. Имеет дальность полета порядка 300 километров, может достигать высоты до 50 километров и поражать цели на скорости 3704 км/ч.

ATACMS можно запускать с двух систем:

  • реактивная система залпового огня M270 (РСЗО);
  • высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS).

Сейчас ATACMS стоит на вооружении таких стран, как США, Австралия, Южная Корея, Марокко, Румыния, Греция, Турция, Польша, Украина и ОАЭ. До российско-украинского конфликта она применялась в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Украина располагает несколькими батареями ATACMS, каждая пусковая установка способна нести шесть ракет. Существует 11 вариантов этой ракеты, предназначенных как для наземных, так и для морских операций.

Оснащена осколочно-фугасными и проникающими снарядами, что делает ее грозным оружием.

«Искандер»

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Искандер» — баллистическая ракета малой дальности, официально известная как 9К720 «Искандер». Принята на вооружение Россией в 2020 году для замены старых ракет ОТР-21 «Точка». В настоящее время «Искандеры» находятся на вооружении России, Армении, Алжира и Белоруссии.

Длина — более 7 метров. Диаметр — чуть меньше метра. Вес — 3800 килограммов. Дальность полета — 500 километров. Большая дальность и современные технологии «Искандера» делают его важнейшей частью военного арсенала России, а их применение в конфликте на Украине продемонстрировало разрушительную силу этих ракет.

Движется со скоростью 7 285,32 км/ч (2 километра в секунду). На такой скорости уклониться от ракеты «Искандер» практически невозможно.

«Искандер» может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Поддерживает шесть типов боеприпасов:

  • термоядерное оружие (для нанесения ядерного поражения);
  • осколочно-фугасные боеприпасы (для создания мощных взрывов);
  • суббоеприпасы (выпускают более мелкие взрывчатые вещества для максимального воздействия);
  • проникающие боеприпасы (предназначены для уничтожения бункеров или зданий);
  • взрывчатку топливно-воздушного типа (создает большую взрывную волну, распыляя топливо и поджигая его);
  • электромагнитный импульс (способен нарушать работу электронных систем).

«Искандер» использует несколько навигационных систем для точного наведения:

  • инерциальное наведение;
  • оптическая DSMAC (цифровая корректирующая система совпадения изображений, сравнивающая полученные на последней фазе полета изображения рельефа местности с цифровыми характеристиками цели);
  • TERCOM (сопоставление контуров местности);
  • GPS;
  • ГЛОНАСС (российская спутниковая навигационная система).

Вероятность кругового отклонения «Искандер» составляет от 1 до 30 метров. Это значит, что даже в случае небольшого отклонения, разрушения будут значительными.

Обе ракеты мощные, но их эффективность зависит от конкретных условий боя и стратегического развертывания. Тем не менее, российские «Искандеры» имеют определенные преимущества.
ПараметрыATACMS
«Искандер»
Дальность полета300 километров500 километров
Скоростьдозвуковаягиперзвуковая 
Система наведенияGPS, инерциальнаяоптическая, инерциальная,
GPS, TERCOM, ГЛОНАСС
БоеголовкиКонвенциальные, кассетныеКонвенциальные, кассетные, ядерные
Гибкость примененияВысокая точность,
ограниченная дальность полета		Превосходящая скорость,
увеличенная дальность полета

У России есть и еще одно преимущество: она самостоятельно производит ракеты, в то время как Украина полагается на американские поставки ATACMS.