СМИ сравнили российскую ракету «Искандер» с американской ATACMS

Давайте сравним эти две ракеты, чтобы определить, какая из них мощнее, предлагает India.com.
ATACMS
Army Tactical Missile System (сокращенно ATACMS) — сверхзвуковая тактическая баллистическая ракета под кодовым названием MGM-140. Длина — почти 4 метра, диаметр — около 61 сантиметра. Весит 1670 килограммов. Работает на твердом топливе. Имеет дальность полета порядка 300 километров, может достигать высоты до 50 километров и поражать цели на скорости 3704 км/ч.
ATACMS можно запускать с двух систем:
- реактивная система залпового огня M270 (РСЗО);
- высокомобильная артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS).
Сейчас ATACMS стоит на вооружении таких стран, как США, Австралия, Южная Корея, Марокко, Румыния, Греция, Турция, Польша, Украина и ОАЭ. До российско-украинского конфликта она применялась в войнах в Персидском заливе и Ираке.
Оснащена осколочно-фугасными и проникающими снарядами, что делает ее грозным оружием.
«Искандер»
«Искандер» — баллистическая ракета малой дальности, официально известная как 9К720 «Искандер». Принята на вооружение Россией в 2020 году для замены старых ракет ОТР-21 «Точка». В настоящее время «Искандеры» находятся на вооружении России, Армении, Алжира и Белоруссии.
Длина — более 7 метров. Диаметр — чуть меньше метра. Вес — 3800 килограммов. Дальность полета — 500 километров. Большая дальность и современные технологии «Искандера» делают его важнейшей частью военного арсенала России, а их применение в конфликте на Украине продемонстрировало разрушительную силу этих ракет.
Движется со скоростью 7 285,32 км/ч (2 километра в секунду). На такой скорости уклониться от ракеты «Искандер» практически невозможно.
«Искандер» может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Поддерживает шесть типов боеприпасов:
- термоядерное оружие (для нанесения ядерного поражения);
- осколочно-фугасные боеприпасы (для создания мощных взрывов);
- суббоеприпасы (выпускают более мелкие взрывчатые вещества для максимального воздействия);
- проникающие боеприпасы (предназначены для уничтожения бункеров или зданий);
- взрывчатку топливно-воздушного типа (создает большую взрывную волну, распыляя топливо и поджигая его);
- электромагнитный импульс (способен нарушать работу электронных систем).
«Искандер» использует несколько навигационных систем для точного наведения:
- инерциальное наведение;
- оптическая DSMAC (цифровая корректирующая система совпадения изображений, сравнивающая полученные на последней фазе полета изображения рельефа местности с цифровыми характеристиками цели);
- TERCOM (сопоставление контуров местности);
- GPS;
- ГЛОНАСС (российская спутниковая навигационная система).
Вероятность кругового отклонения «Искандер» составляет от 1 до 30 метров. Это значит, что даже в случае небольшого отклонения, разрушения будут значительными.
|Параметры
|ATACMS
|«Искандер»
|Дальность полета
|300 километров
|500 километров
|Скорость
|дозвуковая
|гиперзвуковая
|Система наведения
|GPS, инерциальная
|оптическая, инерциальная,
GPS, TERCOM, ГЛОНАСС
|Боеголовки
|Конвенциальные, кассетные
|Конвенциальные, кассетные, ядерные
|Гибкость применения
|Высокая точность,
ограниченная дальность полета
|Превосходящая скорость,
увеличенная дальность полета
У России есть и еще одно преимущество: она самостоятельно производит ракеты, в то время как Украина полагается на американские поставки ATACMS.