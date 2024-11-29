Цена на газ в Молдове возрастет: новый тариф одобрен НАРЭ

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) 29 ноября одобрило новый тариф на газ. Однако вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа, агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС).
Согласно решению НАРЭ, тариф на газ увеличили с 12,15 до 15,5 леев за кубометр без учета НДС или 16,74 лея с НДС. Таким образом, тариф вырос на 27,6%.
Основными факторами, обусловившими необходимость пересмотра тарифов на поставку природного газа, компанией «Молдовагаз» были названы:
- увеличение стоимости закупки природного газа в IV квартале 2024 года на региональных и международных платформах на 31,3%, по сравнению с прогнозами, включенными в действующий тариф от 3 мая 2024-го;
- увеличение стоимости услуг по транспортировке природного газа на 21,6%, в связи с повышением тарифа на транспортировку природного газа на 47,7% с 29 августа 2024 года;
- увеличение стоимости услуг по распределению на 1,8%, в связи с ростом объемов распределения природного газа;
- увеличение стоимости поставки природного газа на 2,6%, в связи с пересмотром размера взносов на формирование запасов природного газа.
Новый тариф вступит в силу с 1 декабря.
Тариф на газ в Молдове был снижен после завершения отопительного сезона в мае этого года на 10,3%. В сентябре этого года в правительстве Молдовы утверждали, что заявления некоторых политиков о возможности повышения цен на газ до конца 2024 года являются ложью.