Визит Путина в Казахстан был очень продуктивным — Песков

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков весьма позитивно оценил итоги государственного визита российского президента в дружественный Казахстан, сообщают РИА «Новости».
«Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина».
Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.
Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).