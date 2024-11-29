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Визит Путина в Казахстан был очень продуктивным — Песков

Пресс-секретарь президента России высоко оценил итоги его пребывания в соседней стране.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков весьма позитивно оценил итоги государственного визита российского президента в дружественный Казахстан, сообщают РИА «Новости».

«Путин вернулся из Астаны. Весьма напряженно два дня он провел, и государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, пресс-конференция Путина».

сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Глава государства прилетел в Астану в среду. В рамках госвизита Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и в расширенном форматах. Также лидеры государств по видеосвязи обратились к участникам пленарного заседания XX форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.

Во второй день пребывания в Казахстане Путин принял участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин Владимир