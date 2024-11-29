Удар по украинской энергетике и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

Россия не вмешивается в выборы ни в Румынии, ни в других странах, а все обвинения на этот счет голословны: «Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны и скорее это манера подражания основному тренду, который вообще на коллективном Западе на этот счет существует».