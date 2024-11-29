Удар по украинской энергетике и мирный договор с Японией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с губернатором Кировской области Александром Соколовым.
Остальные встречи будут закрытого характера.
Об ударе по украинской энергетике
Удар по украинской энергетике был ответом «на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории Российской Федерации».
Российские силы наносили ракетные удары исключительно по целям, которые имеют отношение к работе военно-промышленного комплекса Украины.
РФ будет каждый раз давать соответствующий ответ на удары по своей территории: «Эта практика будет продолжаться».
О миротворцах
Что касается информации СВР о планах Запада оккупировать Украину под видом ввода миротворческого контингента, то его размещение возможно «только с согласия сторон того или иного конфликта».
Для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблемы первопричин украинского конфликта: «Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев».
О перспективах мирного договора с Японией
Проблема мирного договора России с Японией является «очень и очень сложным процессом».
Солидарность Токио с недружественной линией Запада препятствует «каким-либо субстантивным переговорам на этот счет».
Россия не была инициатором сворачивания диалога с Японией.
О выборах в Румынии
Россия не вмешивается в выборы ни в Румынии, ни в других странах, а все обвинения на этот счет голословны: «Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенны, голословны и скорее это манера подражания основному тренду, который вообще на коллективном Западе на этот счет существует».
О сообщениях о приезде Асада в Россию
Кремль не стал комментировать сообщения Telegram-каналов о якобы приезде в Россию президента Сирии Башара Асада.
Об атаке боевиков на Алеппо
В Кремле считают атаку боевиков-исламистов на подконтрольный Дамаску город Алеппо «посягательством на суверенитет Сирии» и выступают за скорейшее установление в регионе конституционного порядка.