Петербургские депутаты разработают закон для борьбы с борщевиком

Он напомнил, что в борьбу с борщевиком включились и другие субъекты страны, но вопрос все еще не закрыт. Для эффективной работы необходимы системный подход, тандем властей и научного сообщества.
«Вместе с учеными работаем над региональным законом. Привлекли и белорусских специалистов, знакомых с борщевиком не понаслышке. Сообща будем трудиться над документом, который должен помочь справиться с угрозой», — написал спикер в сообщении.
По данным на июнь 2024 года в скорую помощь с ожогами I-II степени из-за борщевика и других сорняков обратились 17 человек. В сентябре мужчина оказался в реанимации после контакта с борщевиком.