Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские депутаты разработают закон для борьбы с борщевиком

В Петербурге депутаты, чиновники и эксперты обсуждают методы борьбы с борщевиком. Чтобы затормозить распространение вредоносного растения, будет создан законопроект, сообщил в своем телеграм-канале глава Заксобрания города Александр Бельский.

Он напомнил, что в борьбу с борщевиком включились и другие субъекты страны, но вопрос все еще не закрыт. Для эффективной работы необходимы системный подход, тандем властей и научного сообщества.

«Вместе с учеными работаем над региональным законом. Привлекли и белорусских специалистов, знакомых с борщевиком не понаслышке. Сообща будем трудиться над документом, который должен помочь справиться с угрозой», — написал спикер в сообщении.

По данным на июнь 2024 года в скорую помощь с ожогами I-II степени из-за борщевика и других сорняков обратились 17 человек. В сентябре мужчина оказался в реанимации после контакта с борщевиком.

закон