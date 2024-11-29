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Le Point раскрыл детали сделки Макрона и Нетаньяху

СМИ стало известно о договоренности между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, согласно которой Париж будет игнорировать ордер на арест израильского лидера в обмен на преференции республике в комитете Совбеза ООН.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Эммануэль Макрон
Источник: Reuters

О сделке между главами Израиля и Франции рассказал журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

Собеседник издания сообщил, что после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху, подозреваемому в военных преступлениях, Макрон позвонил израильскому лидеру. Франция, как и другие государства-участники суда, обязана исполнить ордер, но президент республики согласился его проигнорировать взамен на определенные уступки.

Макрон уговорил Нетаньяху на сделку — Париж откажется исполнять решение Международного суда об аресте израильского премьер-министра, за что Франция получит значимый статус в комитете по наблюдению за выполнением резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН, которая регламентирует отношения между Израилем и Ливаном.

Как сообщают «Ведомости», отказ от исполнения ордера МУС стал ценой, которую Франция заплатит за преференции в соглашении по Ливану.

В журнале Le Point считают, что сделка между израильским и французским лидером действительно могла быть заключена. Так как сразу после вступления в силу между Израилем и «Хезболлой» договоренности о прекращении огня, Макрон объявил о важной роли Франции в заключении соглашения.

Затем МИД Франции опубликовал заявление о предоставлении иммунитета неприкосновенности премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Отказ арестовывать израильского лидера в республике обосновали тем, что Израиль не является членом МУС.