Le Point раскрыл детали сделки Макрона и Нетаньяху

О сделке между главами Израиля и Франции рассказал журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
Собеседник издания сообщил, что после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Нетаньяху, подозреваемому в военных преступлениях, Макрон позвонил израильскому лидеру. Франция, как и другие государства-участники суда, обязана исполнить ордер, но президент республики согласился его проигнорировать взамен на определенные уступки.
Макрон уговорил Нетаньяху на сделку — Париж откажется исполнять решение Международного суда об аресте израильского премьер-министра, за что Франция получит значимый статус в комитете по наблюдению за выполнением резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН, которая регламентирует отношения между Израилем и Ливаном.
Как сообщают «Ведомости», отказ от исполнения ордера МУС стал ценой, которую Франция заплатит за преференции в соглашении по Ливану.
В журнале Le Point считают, что сделка между израильским и французским лидером действительно могла быть заключена. Так как сразу после вступления в силу между Израилем и «Хезболлой» договоренности о прекращении огня, Макрон объявил о важной роли Франции в заключении соглашения.
Затем МИД Франции опубликовал заявление о предоставлении иммунитета неприкосновенности премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Отказ арестовывать израильского лидера в республике обосновали тем, что Израиль не является членом МУС.