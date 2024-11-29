Александр Бельский официально избран главой петербургского отделения «ЕР»

В пресс-службе партии сообщили о назначении господина Бельского на этот пост. Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с кандидатами в секретари реготделений «Единой России».
«Возглавлять петербургское отделение партии — большая честь и огромная ответственность. Единая Россия — самая многочисленная партия в городе, но это не должно заставлять нас расслабиться и почивать на лаврах», — прокомментировал Александр Бельский свое назначение.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что региональное отделение партии возглавит председатель ЗакСа Бельский.