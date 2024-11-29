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Александр Бельский официально избран главой петербургского отделения «ЕР»

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру утвердили в ходе съезда «ЕР» 29 ноября.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе партии сообщили о назначении господина Бельского на этот пост. Прежде зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание с кандидатами в секретари реготделений «Единой России».

«Возглавлять петербургское отделение партии — большая честь и огромная ответственность. Единая Россия — самая многочисленная партия в городе, но это не должно заставлять нас расслабиться и почивать на лаврах», — прокомментировал Александр Бельский свое назначение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что региональное отделение партии возглавит председатель ЗакСа Бельский.