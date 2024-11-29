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Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани.

Источник: © РИА Новости

«В нынешних обстоятельствах… все возможно. Мы давно готовы к любому развитию событий», — сказал посол в эфире телеканала «Россия 24», говоря о возможности закрытия Варшавой других российских консульств.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.

Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.

дипломатия