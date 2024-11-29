Боррель заявил, что Европа давно не «центр мира»

«Европейцы не могут продолжать думать, что являются центром мира, потому что это не так, мы уже давно не являемся [центром], — заявил он в интервью радиостанции RNE. — Мы [представляем] 5% населения мира, мы утратили вес в глобальной экономике». «У нас значительное технологическое отставание в передовых отраслях, очень низкая рождаемость, очень слабая оборона», — добавил дипломат, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года.