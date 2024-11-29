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Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику павшим воинам в Ростове

Ростовская область, 29 ноября 2024. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику на мемориальном комплексе «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Мемориал посвящен первому освобождению города от фашистской оккупации, 83-я годовщина которого отмечается сегодня.

В торжественной церемонии приняли участие представители областного правительства и Законодательного собрания, полпреда президента РФ в ЮФО, мэрии, общественности и ветеранского движения.

Гитлеровские войска захватили Ростов 21 ноября 1941 года, но через неделю были выбиты Красной армией.

В 1943 году в сквере имени Фрунзе появилась братская могила, где были захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за Ростов. В апреле 1957 года у братской могилы был установлен памятник, а 9 мая 1959 года здесь зажгли Вечный огонь. В нынешнем виде мемориал был сооружен в 1969 году.

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