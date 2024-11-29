Юрий Слюсарь возложил цветы к памятнику павшим воинам в Ростове

В 1943 году в сквере имени Фрунзе появилась братская могила, где были захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за Ростов. В апреле 1957 года у братской могилы был установлен памятник, а 9 мая 1959 года здесь зажгли Вечный огонь. В нынешнем виде мемориал был сооружен в 1969 году.