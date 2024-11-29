В Челябинской области приняли закон о креативных индустриях

По словам Ивана Куцевляка, первого замгубернатора, в регионе будут наращивать поддержку представителей креативной сферы. Власти намерены помогать творческим личностям и организациям находить новые рынки, получать пособия и выплаты, организовывать тематические мероприятия и не только. Недавно в Челябинске открыли «Школу креативных индустрий». В стенах нового учебного заведения студенты смогут освоить 3D-моделирование, технологии VR и AR, создание фото- и видеоконтента и многое другое. С первыми учениками встретился лично Алексей Текслер.