В Челябинской области приняли закон о креативных индустриях

Недавно принятый Заксобранием области акт позволит вести специальный реестр. В него региональные власти смогут добавлять физические и юридические лица, занимающиеся деятельностью в индустрии креатива. Кроме того, у Челябинской области появится возможность самостоятельно определять те критерии, которые необходимы для попадания в этот список.
По словам Ивана Куцевляка, первого замгубернатора, в регионе будут наращивать поддержку представителей креативной сферы. Власти намерены помогать творческим личностям и организациям находить новые рынки, получать пособия и выплаты, организовывать тематические мероприятия и не только. Недавно в Челябинске открыли «Школу креативных индустрий». В стенах нового учебного заведения студенты смогут освоить 3D-моделирование, технологии VR и AR, создание фото- и видеоконтента и многое другое. С первыми учениками встретился лично Алексей Текслер.
Закон, принятый в Челябинской области, во многом опирается на свой федеральный аналог — ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ». Предполагается, что он позволит вывести творческие сферы деятельности на новый уровень.