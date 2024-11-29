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Президент принял советника Зульфию Сулейменову

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к One Water Summit.

Источник: Baigenews

Глава государства принял советника — специального представителя Президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован об основных итогах 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, который состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.

Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.