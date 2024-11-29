Президент принял советника Зульфию Сулейменову

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, который состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.