Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg

В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017—2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.