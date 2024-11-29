Европа может остаться без союзников по Украине, пишет Bloomberg

Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Келлог. Он выступает за прекращение американской военной помощи Киеву в случае отказа от мирных переговоров.
Европейские страны, утверждает издание, оказывают Украине основную финансовую помощь и уже наращивают производство боеприпасов и артиллерии благодаря немецкому поставщику вооружений Rheinmetall AG и франко-немецкому холдингу KNDS. Проблема будет заключаться в обеспечении этих поставок, поделились с изданием близкие к Европарламенту источники на условиях анонимности.
При этом, как отмечается, США остаются крупнейшим спонсором Украины. Европейским союзникам, которые и так с трудом справляются с собственными потребностями в перевооружении, придется заполнить финансовую прореху, которая образуется в случае отказа Вашингтона от оказания Киеву военной помощи. Сколько бы ЕС ни изворачивался, в ближайшее время он не сможет заменить роль США, подчеркивает Bloomberg.
Согласно агентству, Киев стал особенно зависим от США в поставках боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии, хотя и наращивает собственное оборонное производство. Так, министерство обороны Украины якобы заявило, что ВСУ испытывают нехватку в минометных снарядах украинского производства и теперь рассчитывают на подмогу из-за рубежа.
«Все очевиднее становится шаткость ее (Украины) борьбы», — говорится в публикации.
В июне агентство Рейтер передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017—2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.