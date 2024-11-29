В Челябинской области наградили более 20 многодетных матерей

Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора. Мероприятия приурочили ко Дню матери. Знака отличия «Семейная доблесть» удостоилась семья Бабаковых из Верхнеуфалейского городского округа. Супруги воспитывают восьмерых детей. Ещё 21 семья получила знак отличия «Материнская слава» II и III степени.
На мероприятие пригласили женщин, которые воспитывают пять и более детей.
— Дорогие мамы, поздравляю вас с этим праздником и желаю здоровья, счастья, любви, благополучия вам и вашим родным, — обратился к женщинам Алексей Текслер. — Сегодняшние награды станут знаком глубокого уважения и общественного признания вашего почётного родительского труда.