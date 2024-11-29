Марат Хуснуллин: Башкирия — один из лидеров реализации нацпроектов

Республика Башкортостан признана одним из регионов-лидеров, которые показывают наилучшие результаты по реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию, где обсудили ход реализации национальных и федеральных проектов, а также ключевые планы на будущее.
«Со следующего года начнем активную работу уже по новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Завершаем в том числе определение плановых значений в разрезе регионов по всем показателям, которые войдут в нацпроект. Отмечу, что во многом именно грамотное планирование будет способствовать успешному достижению всех намеченных целей, а значит, и увеличению привлекательности регионов и повышению уровня жизни граждан».
В рамках участия в федеральной программе «Стимул», входящей в национальный проект «Жилье и городская среда», сегодня в республике ведется строительство 7 объектов.
В этом году в рамках «Стимула» запланирован ввод 1,2 млн кв. метров жилья. Всего с 2019 года в рамках программы введено 3,14 млн кв. метров жилья и 26 объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе республики, — отметил и. о. заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Рустем Газизов.
Марат Хуснуллин поручил ускорить темпы по вводу объектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) и активнее взаимодействовать с Фондом развития территорий по имеющимся вопросам.
«Сегодня рамках ИБК в Башкортостане реализуются два крупных проекта: “Комплексная жилая застройка “Южные ворота” Уфы” и “Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск”. По первому проекту в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон строится самая большая в республике школа. В Нефтекамске продолжается реконструкция биологических очистных сооружений и строится новая главная канализационная насосная станция. Все три объекта планируется ввести в 2025 году».
Напомним также, Башкортостан находится в числе регионов, которые досрочно завершили региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, и начали реализацию новой программы. В новую республиканскую адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024−2030 годы вошли 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тысяч кв. метров в 38 муниципалитетах.
Автор: Сергей Николаев.