Марат Хуснуллин: Башкирия — один из лидеров реализации нацпроектов

«Со следующего года начнем активную работу уже по новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Завершаем в том числе определение плановых значений в разрезе регионов по всем показателям, которые войдут в нацпроект. Отмечу, что во многом именно грамотное планирование будет способствовать успешному достижению всех намеченных целей, а значит, и увеличению привлекательности регионов и повышению уровня жизни граждан».