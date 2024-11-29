Текслер отменил новогодние праздники чиновникам и руководителям УК после разноса Генпрокурора РФ

«Люди приходили с обращением в управляющую организацию, их отправляют в МУП, ответственный за водоснабжение, МУП — обратно в управляющую компанию, и люди ходят “по кругу”. И никто палец о палец не ударит и ничего не сделает! Коллеги, если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий. Прокурор области рядом, хочу сказать, что это наша с ним совместная позиция, коллеги».