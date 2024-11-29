Текслер отменил новогодние праздники чиновникам и руководителям УК после разноса Генпрокурора РФ

Напомним, 27 ноября Игорь Краснов поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области, в том числе действий региональных чиновников и управлявших компаний.
«Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору региона провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств».
Губернатор 29 ноября провел совещание по состоянию регионального жилищно-коммунального хозяйства с членами правительства и руководителями УК.
«Люди приходили с обращением в управляющую организацию, их отправляют в МУП, ответственный за водоснабжение, МУП — обратно в управляющую компанию, и люди ходят “по кругу”. И никто палец о палец не ударит и ничего не сделает! Коллеги, если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий. Прокурор области рядом, хочу сказать, что это наша с ним совместная позиция, коллеги».
Он напомнил, что действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий: «Для многих управляющих компаний это является поводом не реагировать на жалобы или писать отписки, а не реально решать проблемы людей. Коллеги, это меня не устраивает, не устраивает людей, которые обращаются с жалобами. Я требую навести в этой части порядок».
«Всех предупреждаю, что руководители эксплуатирующих организаций будут нести персональную ответственность за безаварийное прохождение отопительного сезона, как и главы муниципалитетов. Я и прокуратура области будем держать этот вопрос на особом контроле, коллеги! Приближается Новый год, праздники. Все должны быть в строю, коллеги. После таких оценок никаких праздников у вас быть не должно!» — заключил он.