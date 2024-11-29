The National: соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за 60 дней

«Сразу же после прекращения огня я назначу дату проведения заседания для избрания президента республики. Оно будет назначено на 9 января», — приводит газета слова спикера Палаты депутатов Набиха Берри. Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов — 65 из 128.