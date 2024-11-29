The National: соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за 60 дней

«В ходе переговоров, которые привели к заключению соглашения, с посредниками была достигнута договоренность о том, что Ливан должен наконец избрать президента в течение 60-дневного перемирия», — заявил изданию высокопоставленный сотрудник госбезопасности Ливана.
«Сразу же после прекращения огня я назначу дату проведения заседания для избрания президента республики. Оно будет назначено на 9 января», — приводит газета слова спикера Палаты депутатов Набиха Берри. Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов — 65 из 128.
Согласно принятому между христианами и мусульманами в 1943 году Национальному пакту о конфессиональных принципах государственного устройства Ливана, президентом страны избирают христианина-маронита, премьер-министром — мусульманина-суннита, а председателем парламента должен быть мусульманин-шиит. В отсутствие президента государственная власть принадлежит премьер-министру и его кабинету министров. Однако временное правительство Наджиба Микати обладает ограниченными полномочиями, что усугубляет политический и экономический паралич Ливана.
Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и «Хезболлах» предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.