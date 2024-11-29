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The National: соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за 60 дней

ДУБАЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Ливан должен избрать президента за период 60-дневного перемирия с Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, должность главы государства остается вакантной с октября 2022 года. Об этом сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на источники в ливанских спецслужбах.

Источник: © РИА Новости

«В ходе переговоров, которые привели к заключению соглашения, с посредниками была достигнута договоренность о том, что Ливан должен наконец избрать президента в течение 60-дневного перемирия», — заявил изданию высокопоставленный сотрудник госбезопасности Ливана.

«Сразу же после прекращения огня я назначу дату проведения заседания для избрания президента республики. Оно будет назначено на 9 января», — приводит газета слова спикера Палаты депутатов Набиха Берри. Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов — 65 из 128.

Согласно принятому между христианами и мусульманами в 1943 году Национальному пакту о конфессиональных принципах государственного устройства Ливана, президентом страны избирают христианина-маронита, премьер-министром — мусульманина-суннита, а председателем парламента должен быть мусульманин-шиит. В отсутствие президента государственная власть принадлежит премьер-министру и его кабинету министров. Однако временное правительство Наджиба Микати обладает ограниченными полномочиями, что усугубляет политический и экономический паралич Ливана.

Соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден объявил, что договоренности между еврейским государством и «Хезболлах» предусматривают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.