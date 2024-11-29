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Текслер поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции Челябинской области

В Челябинской области сменится руководство Госжилинспекции.

Источник: правительство Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции Челябинской области. Соответствующее поручение он дал 29 ноября на совещании с членами правительства региона и руководителями управляющих компаний.

— Конечно, меня не устраивает работа Государственной жилищной инспекции региона. Повторюсь, мы сколько угодно можем знать и владеть нормативной базой, но мне надо, чтобы этим процессом реально управляли, — сказал Алексей Текслер.

Вопросы к руководству Госжилинспекции есть и у прокурора Челябинской области Игоря Донгаузера. В частности, его не устроило, как сотрудники ведомства реагирует на жалобы граждан.

— В ноябре текущего года по нашему требованию ГЖИ была проведена проверка. Внеплановая проверка, согласованная нами, по факту отсутствия отопления и горячей воды в одном из домов Челябинска. При этом проверка, вдумайтесь, проведена по телефону. Просто по телефону путем обзвона граждан. В прокуратуру сообщено, что все хорошо, при этом. Никто не вникал, не собирался вникать в то, что происходит непосредственно в доме, в причины этих коммунальных аварий. Не ставился вопрос о перерасчете коммунальной платы, об ответственности лиц, допустивших нарушения при предоставлении коммунальных услуг, прежде всего мы говорим об административной ответственности, — рассказал на совещании Игорь Донгаузер.

Жалобы на плохое состояние сферы ЖКХ поступают также от жителей Копейска. Губернатор Алексей Текслер поручил главе города Андрею Фалейчику уволить местное начальство ГЖИ и назначить новых руководителей.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов провел личный прием граждан в Челябинске. Больше всего жалоб ему поступило на сферу ЖКХ. После визита Краснова губернатор Алексей Текслер пообещал решить самые проблемные вопросы.