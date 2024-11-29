Текслер поставил задачу сменить руководство Госжилинспекции Челябинской области

— В ноябре текущего года по нашему требованию ГЖИ была проведена проверка. Внеплановая проверка, согласованная нами, по факту отсутствия отопления и горячей воды в одном из домов Челябинска. При этом проверка, вдумайтесь, проведена по телефону. Просто по телефону путем обзвона граждан. В прокуратуру сообщено, что все хорошо, при этом. Никто не вникал, не собирался вникать в то, что происходит непосредственно в доме, в причины этих коммунальных аварий. Не ставился вопрос о перерасчете коммунальной платы, об ответственности лиц, допустивших нарушения при предоставлении коммунальных услуг, прежде всего мы говорим об административной ответственности, — рассказал на совещании Игорь Донгаузер.