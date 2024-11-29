Беспрозванных пообещал провести встречи с жителями в каждом муниципалитете

Комментаторы поинтересовались, планирует ли глава региона посетить Балтийск, Озерск, Черняховск. «Приеду в каждый муниципалитет и обязательно встретимся не переживайте! Для меня это важно! — написал губернатор. — Обязательно со всеми встречусь и ко всем приеду. График составляем». Он также добавил, что предупреждать жителей о предстоящих встречах он будет за три дня до визитов в своем телеграм-канале и на странице «ВКонтакте».